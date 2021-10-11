У Британії «осучаснили» назву церкви, кадр з фільму «Догма»

https://racurs.ua/ua/n161480-cerkvu-svyatogo-myhayila-pereymenuvaly-na-svyatogo-mayka-schob-spodobatysya-molodi.html

Ракурс

У Великій Британії 148-річну вікторіанську церкву Святого Михаїла, розташовану в місті Бормунт, перейменували на церкву «Святого Майка». Нова назва набуде чинності з грудня.

Причина такого рішення — намагання церкви стати «привабливою для молодого покоління», повідомляє видання Daily Mail.

Ми привносимо нове життя у стару будівлю та поселимо нову общину у церкві, — наголошують представники церкви. — Ми прагнемо охопити більше молодих людей і побачити, як вони по-своєму пізнають Ісуса.

Також у церкві відкриють кав’ярню, де відвідувачі зможуть не тільки випити кави, але й дізнатися інформацію про події в місцевій спільноті і церковно-парафіяльних службах.

Втім, у рішення про перейменування церкви є і критики. Деякі з прихожан вважають, що зміна назви не зробить храм більш привабливим для підлітків.

Джерело: Daily Mail