Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров — названа причина

https://racurs.ua/n165137-tesla-otzyvaet-sotni-tysyach-elektrokarov-nazvana-prichina.html

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Tesla Inc., американская компания-производитель электрокаров, отзывает сотни тысяч автомобилей моделей Model 3 и Model S из-за проблем с багажником.

21 декабря компания Илона Маска уведомила Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) о проблемах при открытии и закрытии багажника и капота в Model 3, которые производились в 2017—2020 годах, а также в моделях Model S производства 2014−2021 годов, пишет Barron’s со ссылкой на письмо Tesla в NHTSA.

Компания уточнила, что свыше 355 тыс. электромобилей Model 3 могут иметь повреждения провода камеры заднего вида при открытии и закрытии багажника. В еще почти 120 тыс. электрокарах Model S может оказаться смещенной защелка, закрывающая капот, что потенциально может привести к неожиданному открытию капота и помешать обзору водителя при движении.

Оба дефекта увеличивают риски попадания в аварию. Tesla планирует проверить автомобили отзываемой партии и исправить обнаруженные дефекты.