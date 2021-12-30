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Ракурс
Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров — названа причина

Tesla отзывает сотни тысяч электрокаров — названа причина

30 дек 2021, 17:05
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Tesla Inc., американская компания-производитель электрокаров, отзывает сотни тысяч автомобилей моделей Model 3 и Model S из-за проблем с багажником.

21 декабря компания Илона Маска уведомила Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) о проблемах при открытии и закрытии багажника и капота в Model 3, которые производились в 2017—2020 годах, а также в моделях Model S производства 2014−2021 годов, пишет Barron’s со ссылкой на письмо Tesla в NHTSA.


Компания уточнила, что свыше 355 тыс. электромобилей Model 3 могут иметь повреждения провода камеры заднего вида при открытии и закрытии багажника. В еще почти 120 тыс. электрокарах Model S может оказаться смещенной защелка, закрывающая капот, что потенциально может привести к неожиданному открытию капота и помешать обзору водителя при движении.

Оба дефекта увеличивают риски попадания в аварию. Tesla планирует проверить автомобили отзываемой партии и исправить обнаруженные дефекты.

Источник: Ракурс


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