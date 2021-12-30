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Ракурс
Запчасти Mitsubishi – основа эффективного обслуживания, фото - pixabay

Запчасти Mitsubishi — основа эффективного обслуживания

30 дек 2021, 16:50
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Популярность автомобилей Mitsubishi связана с их надежностью, но даже самый надежный и качественный механизм необходимо своевременно обслуживать. Под эти цели покупаются расходные материалы, но чаще всего нужны запчасти митсубиши, позволяющие своевременно выполнить ремонт и предупредить более тяжелые последствия. Из-за большого количества деталей владельцы авто данной марки не испытывают проблем с выбором и покупкой.

Множество предложений формирует интернет-магазин «Oiler», где есть удобный каталог и постоянная профессиональная помощь от специалистов. Они получат информацию от клиента и сделают выборку на основе бюджета. Окончательное решение о покупке принимает владелец авто.

Обслуживание и сервис двигателя

Много времени уделяется качеству работы силового агрегата. Основной перечень применяемых в работе запчастей и материалов выглядит следующим образом:

  • свечи зажигания;

  • моторное масло;

  • фильтрующие элементы;

  • высоковольтные провода;

  • генератор и его детали.

К заказу доступны оригинальные запчасти и хорошие заменители по доступным ценам. На некоторые категории деталей предоставляется гарантия, а при желании клиенты могут уточнить информацию относительно обслуживания авто.

Ремонт подвески

В украинских реалиях чаще всего страдает ходовая часть автомобиля. Именно она создает комфортные условия для совершения разных маневров и гарантирует высокий уровень безопасности. Когда появились лишние стуки и звуки в работе подвески или появилась заметная отдача при управлении рулем, тогда нужна диагностика и последующий ремонт. Предложений из данной категории немало:

  • сайлентблоки;

  • рычаги;

  • шаровые опоры;

  • амортизаторы и пружины;

  • стойки стабилизатора.

По каждому направлению имеется несколько десятков производителей.


Качество и надежность обслуживания

Организация «Oiler» — это не только продажа запчастей, но и предложения по ремонту, диагностике и обслуживанию. Сеть станций технического обслуживания (СТО) приглашает всех водителей на обслуживание их автомобилей с учетом запросов и предпочтений. К работе принимаются автомобили, как для планового, так и для аварийного ремонта.

Записаться на обслуживание можно по телефону или на сайте, оставив заявку и свои контактные данные. Специалисты уточнят информацию и предложат наиболее комфортные дни для записи. В работе мастера используют только профессиональное и надежное оснащение.

Источник: Ракурс


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