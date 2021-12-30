Кейт Миддлтон установила королевский рекорд благодаря необычному таланту

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и жена принца Уильяма, установила рекорд среди королевских особ в Instagram.

Видео, где она играет на фортепиано, собрало более 11 млн просмотров — таких показателей не достигал ни один из постов на всех королевских страницах. Музыкальный ролик опубликовали в Instagram, Twitter и YouTube.

Видеозапись была записана 8 декабря во время выступления шотландского певца и автора песен Тома Уокера в Вестминстерском аббатстве. Герцогиня аккомпанировала исполнителю в рамках представления Royal Carols: Together At Christmas на британском телеканале ITV.

Известно, что участие Кейт в концерте должно стать сюрпризом для британцев, поэтому ее присутствие держали в строжайшей тайне даже от матери артиста. Для широкой аудитории выступление стало доступным в канун Рождества.

Отметим, что в детстве Кейт Миддлтон три года занималась в музыкальной школе, где училась играть на фортепиано. Несмотря на успехи, герцогиня оставила занятие в 13 лет, однако не утратила навыки.

Том Уокер — британский певец и автор песен. Получил славу после выхода сингла «Leave a Light On». В Шотландии его также называют «Шотландский ответ Эду Ширану».

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги Кембриджские, отпраздновали Рождество в Норфолке, не посещая королеву Елизавету II. Они провели праздники в семейном кругу и соблюдали карантинные мероприятия.