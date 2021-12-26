Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали Рождество без королевы

Кейт Миддлтон. Фото: istock

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Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги Кембриджские, отпраздновали Рождество в Норфолке, не посещая королеву Елизавету II.

Они провели праздники в семейном кругу и соблюдали карантинные мероприятия. Об этом сообщает Daily Mail.

Британская королевская семья 25 декабря отпраздновала Рождество. В этом году они также соблюдали карантинные нормы, поддерживая британцев. Утром герцог и герцогиня Кембриджские вместе с тремя детьми — принцем Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой побывали на праздничной службе в Сандрингеме. На выезде из ворот церкви Святой Марии Магдалины папарацци заметили автомобиль королевской семьи.

На службу Кейт Миддлтон приехала в коричневой водолазке, клетчатом жакете Blazé Milano и стильной коричневой шляпе с перьями от Philip Treacy. Рождество принц Уильям и Кейт отпраздновали в загородном доме Анмер-голл. Там они проводили время вместе с семьей Миддлтонов.

Герцоги Кембриджские решили посещать Елизавету II из-за нового штамма «Омикрон». Она праздновала Рождество в Виндзорском замке вместе с принцем Чарльзом и Камиллой.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II отметит Рождество в Виндзорском замке в компании своего сына и главного претендента на престол принца Уэльского Чарльза и его жены, герцогини Корнуольской Камиллы.

Источник: Daily Mail