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Ракурс
Кейт і Вільям. Фото: istock

Кейт Міддлтон і принц Вільям відсвяткували Різдво без королеви

26 гру 2021, 18:26
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Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцоги Кембриджські, відсвяткували Різдво в Норфолку, не відвідуючи королеву Єлизавету II.

Вони провели свята в сімейному колі та дотримувалися карантинних заходів. Про це повідомляє Daily Mail.

Британська королівська родина 25 грудня відсвяткувала Різдво. Цього року вони також дотримувалися карантинних норм, підтримуючи британців. Вранці герцог і герцогиня Кембриджська разом із трьома дітьми — принцом Джорджем, Луї та принцесою Шарлоттою побували на святковій службі в Сандрінгемі. На виїзді з воріт церкви Святої Марії Магдалини папараці помітили автомобіль королівської родини.

На службу Кейт Міддлтон приїхала в коричневій водолазці, картатому жакеті Blazé Milano та стильному коричневому капелюсі з пір’ям від Philip Treacy. Різдво принц Вільям і Кейт відсвяткували в заміському домі Анмер-голл. Там вони проводили час разом із родиною Міддлтонів.

Герцоги Кембриджські вирішили відвідувати Єлизавету II через новий штам «Омікрон». Вона святкувала Різдво у Віндзорському замку разом із принцом Чарльзом та Каміллою.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II відзначить Різдво у Віндзорському замку в компанії свого сина й головного претендента на престол принца Уельського Чарльза та його дружини, герцогині Корнуольської Камілли.

Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


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