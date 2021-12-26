Кейт Міддлтон і принц Вільям відсвяткували Різдво без королеви

Кейт Міддлтон і принц Вільям відсвяткували Різдво без королевиhttps://racurs.ua/ua/n164950-keyt-middlton-i-prync-vilyam-vidsvyatkuvaly-rizdvo-bez-korolevy.htmlРакурс
Кейт Міддлтон і принц Вільям, герцоги Кембриджські, відсвяткували Різдво в Норфолку, не відвідуючи королеву Єлизавету II.
Вони провели свята в сімейному колі та дотримувалися карантинних заходів. Про це повідомляє Daily Mail.
Британська королівська родина 25 грудня відсвяткувала Різдво. Цього року вони також дотримувалися карантинних норм, підтримуючи британців. Вранці герцог і герцогиня Кембриджська разом із трьома дітьми — принцом Джорджем, Луї та принцесою Шарлоттою побували на святковій службі в Сандрінгемі. На виїзді з воріт церкви Святої Марії Магдалини папараці помітили автомобіль королівської родини.
На службу Кейт Міддлтон приїхала в коричневій водолазці, картатому жакеті Blazé Milano та стильному коричневому капелюсі з пір’ям від Philip Treacy. Різдво принц Вільям і Кейт відсвяткували в заміському домі Анмер-голл. Там вони проводили час разом із родиною Міддлтонів.
Герцоги Кембриджські вирішили відвідувати Єлизавету II через новий штам «Омікрон». Вона святкувала Різдво у Віндзорському замку разом із принцом Чарльзом та Каміллою.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II відзначить Різдво у Віндзорському замку в компанії свого сина й головного претендента на престол принца Уельського Чарльза та його дружини, герцогині Корнуольської Камілли.
Джерело: Daily Mail