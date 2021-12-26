Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Праздничная маршрутка. Фото: Информатор

Снегурочка за рулем и гирлянды — в Днепре появилась праздничная маршрутка (ФОТО)

26 дек 2021, 17:49
999

В Днепре появилась праздничная маршрутка, украшенная «дождиком» и бабочками к новогодним праздникам.

За рулем новогоднего «экспресса» находится Снегурочка. Об этом сообщает «Информатор».

Праздничная маршрутка. Фото: ИнформаторСообщается, что водитель автобуса № 18 самостоятельно украсила транспортное средство гирляндами, «дождиком» и бабочками. Особенно красиво выглядит автобус вечером, когда включаются разноцветные гирлянды. Женщина решила украсить свое рабочее место, чтобы придать праздничное настроение пассажирам.

Праздничная маршрутка. Фото: ИнформаторПо ее словам, пассажиры удивляются, когда видят ее и попадают в «новогодний автобус», однако недовольных новым оформлением нет.


Праздничная маршрутка. Фото: ИнформаторНапомним, ранее мы сообщали, что польская дирекция железных дорог опубликовала уникальные фото буклета путеводителя, который служил для популяризации туризма в Гуцульщине. Буклет Zima в Karpatach Wschodnich в 1938 году издавали для рекламы отдыха на лыжах в Карпатах.

Источник: Информатор

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров