Праздничная маршрутка. Фото: Информатор

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В Днепре появилась праздничная маршрутка, украшенная «дождиком» и бабочками к новогодним праздникам.

За рулем новогоднего «экспресса» находится Снегурочка. Об этом сообщает «Информатор».

Сообщается, что водитель автобуса № 18 самостоятельно украсила транспортное средство гирляндами, «дождиком» и бабочками. Особенно красиво выглядит автобус вечером, когда включаются разноцветные гирлянды. Женщина решила украсить свое рабочее место, чтобы придать праздничное настроение пассажирам.

По ее словам, пассажиры удивляются, когда видят ее и попадают в «новогодний автобус», однако недовольных новым оформлением нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что польская дирекция железных дорог опубликовала уникальные фото буклета путеводителя, который служил для популяризации туризма в Гуцульщине. Буклет Zima в Karpatach Wschodnich в 1938 году издавали для рекламы отдыха на лыжах в Карпатах.

Источник: Информатор