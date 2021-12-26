Святкова маршрутка. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n164949-sniguronka-za-kermom-i-girlyandy-u-dnipri-z-yavylasya-svyatkova-marshrutka-foto.html

Ракурс

У Дніпрі з’явилася святкова маршрутка, прикрашена «дощиком» і метеликами до новорічних свят.

За кермом новорічного «експресу» знаходиться Снігуронька. Про це повідомляє «Інформатор».

Повідомляється, що водійка автобусу № 18 самостійно прикрасила транспортний засіб гірляндами, «дощиком» і метеликами. Особливо красивий і новорічний вигляд має автобус увечері, коли вмикаються різноколірні гірлянди. Жінка вирішила прикрасити своє робоче місце, аби додати святкового настрою пасажирам.

За її слова, пасажири дивуються, коли бачать її та потрапляють до «новорічного автобуса», однак незадоволених новим оформленням немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що польська дирекція залізниць опублікувала унікальні фото буклета путівника, який слугував для популяризації туризму на Гуцульщині. Буклет Zima w Karpatach Wschodnich 1938 року видавали для реклами відпочинку на лижах у Карпатах.

Джерело: Інформатор