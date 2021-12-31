Росія біля українських кордонів розширює військові табори – CIT. Фото: Слово і діло

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Агресія Росії на українських кордонах напередодні Нового року не зменшується. Також продовжується нарощування військової присутності Росії в окупованому Криму.

Країна-агресор продовжує стягувати війська до кордону. Зокрема, збільшуються вже виявлені табори, а також виникають нові. Про це повідомила група незалежних російських дослідників Conflict Intelligence Team (CIT).

Зазначається, що до українських кордонів стягнули зенітні ракетні комплекси. Крім того, Кремль намагається блокувати поширення інформацію про пересування своїх військ.

Найбільш активне перекидання військ за останній місяць спостерігалося в областях на північний схід від українського кордону — у регіони, які не межують із непідконтрольними Україні територіями Донецької та Луганської областей.

Найбільші місця зосередження російських сил — Клинці та Климово Брянської області, менш ніж за 50 км та 10 км від кордону з Україною.

За даними американської розвідки, Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною, але Путін поки що не ухвалив рішення про вторгнення. Про це напередодні заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Нагадаємо, що ймовірність вторгнення Росії в Україну у січні оцінив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.