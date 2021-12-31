Коронавірус перед Новим роком забрав життя 209 українців

Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n165151-koronavirus-pered-novym-rokom-zabrav-jyttya-209-ukrayinciv.html

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Коронавірус в Україні за добу 30 грудня інфікував ще 7 тис. 29 осіб, серед них 404 дітей та 185 медпрацівників.

У лікарні потрапили 1 тис. 578 осіб, одужали 8 тис. 609 осіб. Від ускладнень хвороби померли 209 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за добу 101 тис. 705 людей вакцинувалися проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 тис. 65 українців, другу дозу — 72 тис. 834 людини. Водночас вакцинувалися додатковою дозою 578 українців, бустерною дозою — 1 тис. 228.

За даними МОЗ, вже 47,3% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19.

44,1% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 3 млн 667 тис. 649 осіб;

одужало — 3 млн 468 тис. 858 осіб;

летальних випадків — 95 тис. 899.

Нагадаємо, що штам «Омікрон» у четвер, 30 грудня, виявили у Житомирській області. Йдеться про два випадки інфікування новим варіантом коронавірусу.

Зараження «Омікроном» підтвердили у 41-річної та 62-річної жінок, які нещодавно повернулися з Італії. Обидві хворі не були вакциновані проти COVID-19.