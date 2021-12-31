Коронавирус перед Новым годом унес жизни 209 украинцев

Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n165151-koronavirus-pered-novym-godom-unes-jizni-209-ukraincev.html

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Коронавирус в Украине за сутки 30 декабря инфицировал еще 7 тыс. 29 человек, в том числе 404 детей и 185 медработников.

В больницы попали 1 тыс. 578 человек, выздоровело 8 тыс. 609 человек. От осложнений болезни умерли 209 человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Также за сутки 101 тыс. 705 человек вакцинировались против COVID-19. Первую дозу получили 27 тыс. 65 украинцев, вторую дозу — 72 тыс. 834 человека. В то же время вакцинировались дополнительной дозой 578 украинцев, бустерной дозой — 1 тыс. 228.

По данным Минздрава, уже 47,3% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19.

44,1% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 667 тыс. 649 человек;

выздоровело — 3 млн 468 тыс. 858 человек;

летальных исходов — 95 тыс. 899.

Напомним, что штамм «Омикрон» в четверг, 30 декабря, был обнаружен в Житомирской области. Речь идет о двух случаях инфицирования новым вариантом коронавируса.

Заражение «Омикроном» подтвердили у 41-летней и 62-летней женщин, которые недавно вернулись из Италии. Обе больные не были вакцинированы против COVID-19.