В Москве анонсировали переговоры с Вашингтоном сразу после праздников, фото - Ведомости

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Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул. Об этом 27 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Главное, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий. Результат причем в какой-то определенный промежуток времени, мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять начнет что-то двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет, — заявил министр в интервью YouTube каналу «Соловьев LIVE».

Лавров назвал США «главным переговорщиком России», с которым РФ хочет «проводить основную работу переговоров, которые состоятся сразу по завершении новогодних каникул».

Глава МИД РФ апомнил, что НАТО предложил переговоры «устами Столтенберга», но «ясно, что это с подачи США, поскольку сразу вслед за этим, через буквально день провести заседание совета Россия-НАТО».

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать совещание Совета Россия-НАТО 12 января.

В декабре России выставила ультимативные требования Западу закрепить документально обязательство о дальнейшем нерасширении НАТО на восток. 23 декабря этот тезис в грубой форме напомнил президент РФ Путин.