У Москві анонсували переговори з Вашингтоном відразу після свят

https://racurs.ua/ua/n164965-u-moskvi-anonsuvaly-peregovory-z-vashyngtonom-vidrazu-pislya-svyat.html

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Російсько-американські переговори щодо гарантій безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул. Про це 27 грудня заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Головне, щоб не було балаканини, щоб не замотали наші пропозиції в нескінченних дискусіях, чим Захід славиться, і чим він вміє займатися, а щоб був результат усіх цих дипломатичних зусиль. Результат причому в якийсь певний проміжок часу ми ніяких ультиматумів не висуваємо, але нескінченні переговори, у ході яких Захід знову почне щось двозначно обіцяти, а потім обов’язково обдурить, — заявив міністр в інтерв’ю YouTube каналу «Соловйов LIVE».

Лавров назвав США «головним переговорником Росії», з яким РФ хоче «проводити основну роботу переговорів, які відбудуться відразу після завершення новорічних канікул».

Глава МЗС РФ нагадав, що НАТО запропонував переговори «вустами Столтенберга», але «зрозуміло, що це з подачі США, відразу за цим, через буквально день провести засідання ради Росія-НАТО».

Раніше повідомлялося, що генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував скликати нараду Ради Росія-НАТО 12 січня.

У грудні Росії висунула ультимативні вимоги Заходу закріпити документально зобов’язання щодо подальшого нерозширення НАТО на схід. 23 грудня цю тезу у грубій формі нагадав президент РФ Путін.