Бесіда Байдена та Путіна - США закликають до дипломатії, РФ вимагає результатів

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Ракурс

Джо Байден поговорив із Володимиром Путіним зі своєї резиденції у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден провели термінову телефонну розмову увечері 30 грудня на прохання росіян.

Як повідомляють і Білий дім, і Кремль, Байден знову пригрозив Путіну жорсткими санкціями та посиленням допомоги Україні, якщо Росія вчинить агресію.

У січні США та Європа почнуть обговорювати з Росією її вимоги зупинити розширення НАТО.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі після розмови оголосила, що Джо Байден знову закликав Росію до деескалації конфлікту з Україною.

Він роз’яснив, що США, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія знову вторгнеться в Україну, — йдеться у короткій заяві Псакі.

За словами прес-секретаря Білого дому, Байден виступив за вирішення конфлікту шляхом переговорів, які розпочнуться в січні за трьома лініями: двосторонні переговори США та Росії в Женеві, Рада НАТО-Росія та переговори в рамках ОБСЄ, але наголосив, що прогрес на цих переговорах може бути досягнуто лише у разі деескалації обстановки навколо України.

Високопоставлений представник Білого дому, розмовляючи з журналістами на умовах анонімності, додав до прес-релізу Псакі, що Байден також говорив про посилення східного флангу НАТО та допомогу Україні.

Президент Байден описав два шляхи, два варіанти американського підходу, які залежатимуть від дій Росії. Один — шлях дипломатії. Другий — стримування (Росії), включаючи серйозну економічну ціну та корекцію розташування сил НАТО, а також додаткову допомогу Україні, — передає слова цього чиновника кореспондент BBC у Білому домі.

Представник Білого дому також повідомив, що перед цією розмовою президент Байден радився з лідерами різних країн Європи, а держсекретар Ентоні Блінкен телефонував українському керівництву.

Що каже Москва

Помічник президента Росії із зовнішньої політики Юрій Ушаков розповів журналістам, що президент Байден знову пригрозив Путіну масштабними санкціями у разі вторгнення в Україну.

Він згадав про так звані масштабні санкції, про які багато хто говорить на Заході. Ця тема обговорювалася і в попередній розмові 7 грудня. На це наш президент дав чітку відповідь, що це була б велика помилка, яка, природно, могла б призвести до повної". розриву стосунків, — цитують Ушакова росЗМІ.

Крім того, за словами Ушакова, Байден «чітко заявив про те, що США не мають наміру розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння». Про жодні подібні плани США нічого не було офіційно відомо і до розмови президентів.

За словами Ушакова, Путін сказав Байдену, що переговори «не повинні перерости в балаканину», і що Росія чекає від них конкретних результатів, причому швидко.

Подивимось, як підуть переговори — день-два, три раунди. Далі робитимемо висновки, — сказав помічник Путіна.



Розмова тривала 50 хвилин.

Раніше Москва передала США проект договору про нерозширення НАТО на схід. Україна у ньому згадується окремо.