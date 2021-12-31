В январе возрастут «чернобыльские» пенсии. Кому увеличат выплаты в 2022 году

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С 1 января 2022 года планируется повышение пенсий ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Это новшество будет касаться почти 40 тыс. пенсионеров.

Размер пенсионной выплаты будет рассчитываться с учетом пятикратной минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Минимальные выплаты увеличат для:

тех, кто получил первую группу инвалидности — до 6 тыс. грн.;

тех, кто получил вторую группу инвалидности — до 4,8 тыс. грн;

тех, кто получил третью группу инвалидности — до 3,7 тыс. грн.

В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины „О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы“ о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц», принятый Радой 29 июня.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, кроме положений относительно минимальных размеров пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца в результате Чернобыльской катастрофы и введения государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу 1 июля 2021 года.

В 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсии. Например, женщинам, старше 60 лет (на 9% в зависимости от размера пенсии), каждому из нетрудоспособных родителей, супруге (супругу) защитников (защитниц), погибшим в зоне проведения АТО/ООС, 65-летним гражданам из-за роста минималки.

В марте состоится индексация компенсационных выплат для тех, кому за 75 лет.

В октябре вводится новая минимальная пенсионная гарантия: тем, кому за 70 лет и имеющим трудовой стаж 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины), будут насчитывать не менее 3 тыс. грн.

При наличии стажа меньшей продолжительности пенсия будет определяться пропорционально имеющемуся страховому стажу и при наличии страхового стажа: 25 лет (мужчины) или 20 лет (женщины) — пенсия составит не менее 2,5 тыс. грн.

Кроме того, пенсионеры в возрасте 70−75 лет получат доплату 300 грн.