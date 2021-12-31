Новый год в Киеве – как будет работать общественный транспорт. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n165156-novyy-god-v-kieve-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport.html

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Новый год в Киеве празднуют жители столицы и гости города. В праздничную ночь власти продолжили работу общественного транспорта.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет работать фуникулер, а городской транспорт — на два часа дольше. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В то же время во избежание скопления большого количества людей на платформах 31 декабря, 1 января и 7 января при необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров таких станций метро:

«Золотые ворота»,

«Контрактовая площадь»,

«Почтовая площадь»,

«Крещатик»,

«Площадь Независимости».

Также стало известно, что ДТЭК «Киевские электросети» перенесли проведение плановых работ с 29 декабря на 10 января для того, чтобы не отключать электроэнергию в домах клиентов в эти дни.

Аварийные бригады компании в праздничный период продолжат работу в режиме 24 на 7, чтобы восстанавливать электроэнергию в случае аварий или непогоды.

Напомним, что погода в Украине на Новый год ожидается без морозов, будет преобладать плюсовая температура.

На 31 декабря и 1 января синоптики обещают оттепель, дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы. Днем столбики термометров покажут от 4° мороза до 5° тепла.