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Ракурс
Новый год в Киеве – как будет работать общественный транспорт. Фото: Апостроф

Новый год в Киеве — как будет работать общественный транспорт

31 дек 2021, 09:57
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Новый год в Киеве празднуют жители столицы и гости города. В праздничную ночь власти продолжили работу общественного транспорта.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет работать фуникулер, а городской транспорт — на два часа дольше. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

В то же время во избежание скопления большого количества людей на платформах 31 декабря, 1 января и 7 января при необходимости, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров таких станций метро:

  • «Золотые ворота»,
  • «Контрактовая площадь»,
  • «Почтовая площадь»,
  • «Крещатик»,
  • «Площадь Независимости».

Также стало известно, что ДТЭК «Киевские электросети» перенесли проведение плановых работ с 29 декабря на 10 января для того, чтобы не отключать электроэнергию в домах клиентов в эти дни.

Аварийные бригады компании в праздничный период продолжат работу в режиме 24 на 7, чтобы восстанавливать электроэнергию в случае аварий или непогоды.


Напомним, что погода в Украине на Новый год ожидается без морозов, будет преобладать плюсовая температура.

На 31 декабря и 1 января синоптики обещают оттепель, дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы. Днем столбики термометров покажут от 4° мороза до 5° тепла.

Источник: Ракурс


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