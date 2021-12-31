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Ракурс
В масштабное ДТП на ледяной Бориспольской трассе попали десятки авто

В масштабное ДТП на ледяной Бориспольской трассе попали десятки авто (ВИДЕО)

31 дек 2021, 10:10
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Масштабное ДТП произошло утром 31 декабря на Бориспольской трассе возле Киева.

Скользкая дорога и гололедица спровоцировали многочисленные аварии. Как видно из видео на «Киев оперативный», столкнулись десятки автомобилей.

Автор ролика пишет, что «из-за скользкой дороги побилось 50 автомобилей».

Патрульная полиция Киевской области к моменту выхода новости информацию не обнародовала.

Как видно на видео, многие водители не справились с управлением и их снесло к отбойникам, многие машины стоят с аварийными сигналами. Кроме этого, можно заметить, что машины врезались друг в друга. ДТП происходили с участием двух-трех автомобилей.

Другие водители пытаются аккуратно объехать их по скользкой дороге.

На карте автозаторов видны два самых проблемных места — на выезде из Киева и въезде в Борисполь.

В масштабное ДТП на ледяной Бориспольской трассе попали десятки авто, карта - Гугл

В масштабное ДТП на ледяной Бориспольской трассе попали десятки авто, карта - Гугл


Синоптики прогнозировали, что 31 декабря — 1 января из-за погодных условий в Киеве, а именно мокрого снега, дождя и мороза на дорогах может образоваться шар из ледяной корки, поэтому водителям следует быть крайне внимательными.

31 декабря на трассе Киев-Одесса вблизи Глевахи также произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии движение затруднено, есть пострадавшие. По информации СМИ, столкнулись четыре легковушки, две из них сильно повреждены.

Источник: Ракурс


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