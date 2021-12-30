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Погода в Україні. Фото: flickr.com

Крижаний дощ та до 6° тепла — погода в Україні на 31 грудня (КАРТА)

30 гру 2021, 16:33
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Погода в Україні 31 грудня буде не зовсім новорічною — обіцяють плюсову температуру та дощі.

В деяких областях вночі стовпчики термометрів покажуть до 6° тепла, а вдень місцями очікується від 5° морозу до 6° тепла. Пориви вітру сягатимуть до 12 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 31 грудня, дані: Gismeteo

Опади у Європі 31 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Києві 31 грудня передбачає дощ та невеликий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° морозу до 2 тепла, а вдень температура повітря очікується 0−3° вище нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 3−7 м/с.

Погода в Києві 31 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Харкові найближчої доби буде хмарною та зі снігом. Вночі температуру повітря прогнозують 3−5° морозу, а вдень температура повітря очікується 3−5° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−6 м/с.

Погода в Харкові 31 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі у п’ятницю буде хмарною та дощовою. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 1−2° морозу, а вдень обіцяють від 1° морозу до 4° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 1−7 м/с.

Погода в Одесі 31 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Львові в останній день 2021 року буде хмарною та дощовою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−6° тепла, а вдень обіцяють 3−6° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 5−12 м/с.

Погода у Львові 31 грудня, дані: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 31 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка на 31 грудня. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що середня місячна температура в січні складатиме 1−5° морозу, в Криму 0−1° тепла. Місячна кількість опадів очікується 28−62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм. В Гідрометцентрі переконували, що ці показники не перевищують середньомісячні норми.

Джерело: Ракурс


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