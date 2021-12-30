Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 31 декабря будет не совсем новогодней — обещают плюсовую температуру и дожди.

В некоторых областях ночью столбики термометров покажут до 6° тепла, а днем местами ожидается от 5° мороза до 6° тепла. Порывы ветра будут достигать до 12 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 31 декабря предусматривает дождь и небольшой снег. Столбики термометров ночью покажут от 2° мороза до 2 тепла, а днем температура воздуха ожидается 0−3° выше нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 3−7 м/с.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет облачной и со снегом. Ночью температуру воздуха прогнозируют 3−5° мороза, а днем температура воздуха ожидается на 3−5° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 1−6 м/с.

Погода в Одессе в пятницу будет облачной и дождливой. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 1−2° мороза, а днем обещают от 1° мороза до 4° тепла. Ветер прогнозируют со скоростью 1−7 м/с.

Погода во Львове в последний день 2021 года будет облачной и дождливой. Столбики термометров ночью покажут 2−6° тепла, а днем обещают 3−6° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 5−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 31 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что средняя месячная температура в январе составит 1−5° мороза, в Крыму 0−1° тепла. Месячное количество осадков ожидается 28−62 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм. В Гидрометцентре убеждали, что эти показатели не превышают среднемесячные нормы.