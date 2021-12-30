Прогнозом погоды в Украине на январь поделились синоптики. Фото: ФБ

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Погоду в Украине в январе спрогнозировали синоптики. Средняя месячная температура будет составлять 1−5° градусов мороза, в Крыму 0−1° тепла.

Месячное количество осадков ожидается 28−62 мм, в Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм. Эти характеристики не превышают среднемесячные нормы. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Гидрометцентра.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что средняя месячная температура воздуха в январе составляет 0−6° мороза, в Крыму от 1° ниже нуля до 4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха — 23−39,9° мороза, местами в Черниговской и Луганской областях 40−41,9° ниже нуля, на побережье Крыма местами 13−22° с отметкой минус.

Абсолютный максимум температуры воздуха — 8−18° тепла, в Крыму до 21° выше нуля. Среднее месячное количество осадков составляет 26−55 мм, в Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

Напомним, что погода в Украине на Новый год ожидается без морозов, будет преобладать плюсовая температура.

На 31 декабря и 1 января синоптики обещают оттепель, дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы. Днем столбики термометров покажут от 4° мороза до 5° тепла.