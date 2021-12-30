Прогнозом погоди в Україні на січень поділилися синоптики. Фото: ФБ

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Погоду в Україні в січні спрогнозували синоптики. Середня місячна температура складатиме 1−5° морозу, в Криму 0−1° тепла.

Місячна кількість опадів очікується 28−62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм. Ці показники не перевищують середньомісячні норми. Про це повідомили у прес-службі українського Гідрометцентру.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря в січні складає 0−6° морозу, в Криму від 1° нижче нуля до 4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря — 23−39,9° морозу, місцями в Чернігівській та Луганській областях 40−41,9° нижче нуля, на узбережжі Криму місцями 13−22° з позначкою мінус.

Абсолютний максимум температури повітря — 8−18° тепла, в Криму до 21° вище нуля. Середня місячна кількість опадів складає 26−55 мм, на Закарпатті, високогір’ї Карпат та Криму до 125 мм.

Нагадаємо, що погода в Україні на Новий рік очікується без морозів, переважатиме плюсова температура.

На 31 грудня та 1 січня синоптики обіцяють відлигу, дощ та мокрий сніг. Крім того, очікуються пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 4° морозу до 5° тепла.