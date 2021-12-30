Захарова. Фото: РИА

https://racurs.ua/ua/n165124-rosiyske-mzs-lyakaie-ukrayinciv-rozstrilom-zi-zbroyi-nato-video.html

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Марія Захарова, речниця російського Міністерства закордонних справ (МЗС), виступила зі звинуваченнями на адресу України і держав-партнерів.

Вона назвала українського президента Володимира Зеленського «загрозою для України», і додала, що «Київ розстрілюватиме українців зі зброї НАТО». Таку заяву вона зробила під час брифінгу, передає РИА «Новости».

Мені здається, сам Зеленський став загрозою як Києву, так і іншим державам Європи, зокрема і в контексті збереження демократичних принципів і основ, — заявила вона.

Речниця зовнішньополітичного відомства додала, що треба спитати в країн НАТО, «чи розуміють вони, що з їхньої зброї та за їх допомоги київський режим буде розстрілювати мирне населення України».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вступ України до НАТО нібито «створює неприйнятні загрози безпеці» Москви через можливу появу біля кордонів Росії ракетних комплексів.

Джерело: РИА Новости