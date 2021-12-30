МЗС напередодні свят оновило умови в'їзду в Європу. Фото: pravda.if.ua

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Правила в’їзду в європейські країни часто змінюються через новий штам коронавірусу «Омікрон».

Перед поїздкою в ту чи іншу країну, Міністерство закордонних справ радить ознайомитися з інформацією на інтерактивній мапі МЗС. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Також експерти радять відкласти туристичні поїздки за кордон до стабілізації ситуації. Станом на 28 грудня в Україні виявлено п’ять нових випадків захворювання на штам «Омікрон».

Нагадаємо, за рік в Євросоюзі вакцинували понад 78% дорослого населення. До останнього часу в ЄС було схвалено для використання чотири вакцини проти COVID-19 — Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

20 грудня Європейське агентство з лікарських засобів на позачерговому засіданні рекомендувало використовувати на території ЄС американську вакцину проти коронавірусу компанії Novavax. Постачання цієї вакцини стартують вже на початку 2022 року.