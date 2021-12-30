Держборг України збільшився у кінці року. Фото: agropolit.com

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Державний та гарантований державою борг України в листопаді 2021 року зріс на майже 120 млрд грн, або 1,5 млрд дол. у доларовому еквіваленті.

Зараз він становить майже 2,56 трлн грн, або 94,15 млрд дол. в еквіваленті. Протягом листопада 2021 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 119,9 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,52 млрд дол. Про це повідомляють УНН із посиланням на дані Міністерства фінансів.

Наголошується, що на початок грудня державний та гарантований державою зовнішній борг сягнув 1 496,27 млрд грн або 55,06 млрд дол. А державний та гарантований державою внутрішній борг становить 1 062,26 млрд грн або 39,09 млрд дол.

У Мінфіні зазначали, що до кінця 2021 року Україна має заплатити майже 86 млрд грн за своїм державним та гарантованим державою боргом. Загалом за цей рік виплати за держборгом становитимуть 593,89 млрд грн.

Чиновники також спрогнозували, скільки Україна має витратити на обслуговування держборгу до 2046 року. Виявилося, що в 2022 році на обслуговування державного боргу за чинними угодами доведеться виплатити 456,4 млрд грн. Найбільші витрати чекають у третьому кварталі — 139,15 млрд грн. У міністерстві підрахували, що до 2046 року щороку розмір виплат України за державним боргом зменшуватиметься.

Нагадаємо, німецькі урядовці тиснуть на владу Володимира Зеленського через мюнхенську компанію, яка вимагає від Національного банку України повернення сумнівного боргу часів 1990-х років. НБУ не бачить підстав для виплат десятків мільйонів євро.

Джерело: УНН