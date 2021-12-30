https://racurs.ua/ua/n165122-shamany-u-peru-provely-rytual-z-portretom-zelenskogo-video.html

Ракурс

Шамани у Перу провели ритуал з портретом українського президента Володимира Зеленського.

Напередодні Нового року вони здійснили традиційне «очищення», в якому вперше використали портрет українського лідера. Для цього вони зібралися на пагорбі Сан-Крістобаль у Лімі.

Під час містичної церемонії шамани співали та танцювали, просячи у духів закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році та миру між країнами.

Одними з найголовніших атрибутів ритуалу були портрети світових лідерів, серед яких, окрім Зеленського, були також президент США Джо Байден, президент РФ Володимир Путін та Ніколас Мадуро, який узурпував владу у Венесуелі.

Ми провели ритуал, щоб у всьому світі був мир, і щоб пандемія припинилася і зникла зі світу. Щоб вона більше не впливала на людей, — розповів один з шаманів.



Зокрема, шамани зробили передбачення, що пандемія коронавірусу закінчиться вже наступного року. Натомість Європі пророкують «економічну кризу», а Україні — загрозу російського вторгнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський із дружиною та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком відвідав зйомки новорічного «Вечірнього кварталу». Вони сиділи в першому ряду, а окремі жарти стосувалися й самого Зеленського.