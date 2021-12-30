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Ракурс

Шаманы в Перу провели ритуал с портретом украинского президента Владимира Зеленского.

В канун Нового года они совершили традиционное «очищение», в котором впервые использовали портрет украинского лидера. Для этого они собрались на холме Сан-Кристобаль в Лиме.

Во время мистической церемонии шаманы пели и танцевали, прося у духов окончания пандемии коронавируса в 2022 году и мира между странами.

Одними из главных атрибутов ритуала были портреты мировых лидеров, среди которых, кроме Зеленского, были также президент США Джо Байден, президент РФ Владимир Путин и Николас Мадуро, узурпировавший власть в Венесуэле.

Мы провели ритуал, чтобы во всем мире был мир, и чтобы пандемия прекратилась и исчезла из мира. Чтобы она больше не влияла на людей, — рассказал один из шаманов.



В частности, шаманы сделали предсказание, что пандемия коронавируса закончится уже в следующем году. В то же время Европе пророчат «экономический кризис», а Украине — угрозу российского вторжения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский с супругой и главой Офиса президента Андреем Ермаком посетил съемки новогоднего «Вечернего квартала». Они сидели в первом ряду, а некоторые шутки касались и самого Зеленского.