https://racurs.ua/n165120-zelenskiy-otvetil-na-peticii-ob-otmene-prinuditelnoy-vakcinacii.html

Ракурс

Принудительная вакцинация от коронавируса испугала украинцев — они требовали рассмотреть соответствующую петицию от президента Владимира Зеленского.

Зеленский ответил на две петиции об отмене якобы принудительной вакцинации от коронавируса. Соответствующая информация опубликована на сайте президента.

По 25 тыс. подписей необходимых для рассмотрения президентом набрали две петиции — № 22/123600-эп от Дмитрия Зинькевича и № 22/123656-эп от Юрия Арахамейко.

Первый автор требовал отменить обязательную вакцинацию для некоторых профессий и запретить использование «просроченных вакцин». Второй — называл коронавирус «фейковой болезнью», требуя отменить вакцинацию, масочный режим и карантин.

Ответы Зеленского на обе петиции практически идентичны — в них отмечается, что в Конституции закреплена обязанность граждан не только заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей, но и не вредить здоровью окружающих. Также закреплена обязанность проходить медосмотры и прививаться в предусмотренных законом случаях.

Президент добавил, что законом о защите населения от инфекционных болезней предусмотрена возможность введения карантина и обязательной вакцинации при угрозе массового распространения особо опасных инфекций.

Зеленский также пообещал обратиться в Кабмин с просьбой проверить, использовались ли просроченные вакцины, и принять меры, если такое случалось.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский рассмотрит две петиции об отмене обязательной вакцинации и карантина.