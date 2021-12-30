Полицейские в Киеве избили адвоката – за дело взялось ГБР

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В Киеве Государственное бюро расследований (ГБР) подозревает четырех столичных полицейских в избиении адвоката и препятствовании его деятельности.

Работницы Святошинского управления полиции Киева и троим патрульным объявили подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Известно, что в июле 2020 года адвокат стал случайным свидетелем задержания супругов из-за подозрения в хранении наркотиков.

Он предложил правовую помощь и устно заключил с мужчиной и женщиной соответствующее соглашение. Мужчина показал адвокатское удостоверение и требовал от правоохранителей снять с его подзащитных наручники, однако они отказались.

Сотрудница Святошинского управления запретила фиксировать следственные действия на мобильный телефон, игнорируя законные требования адвоката и задержанного. В то же время патрульные выполняли противоправные указания инспектора.

Они отталкивали адвоката при попытках подойти к своему подзащитному, выбили из его рук телефон, повалили на землю и нанесли несколько ударов. После этого правоохранители надели на адвоката наручники и доставили в отдел полиции.

Инспектор отдела дознания подозревается во вмешательстве в деятельность защитника с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 397 УК Украины), двое патрульных — в превышении власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Еще одному инспектору патрульной полиции инкриминируются обе статьи.

Санкции статей предусматривают до восьми лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.