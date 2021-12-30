Поліцейські в Києві побили адвоката – за справу взялося ДБР

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У Києві Державне бюро розслідувань (ДБР) підозрює чотирьох столичних поліцейських у побитті адвоката та перешкоджанні його діяльності.

Працівниці Святошинського управління поліції Києва та трьом патрульним оголосили підозру. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Відомо, що в липні 2020 року адвокат став випадковим свідком затримання подружжя через підозру в зберіганні наркотиків.

Він запропонував правову допомогу та усно уклав з чоловіком та жінкою відповідну угоду. Чоловік надав адвокатське посвідчення та вимагав від правоохоронців зняти з його підзахисних наручники, однак вони відмовилися.

Працівниця Святошинського управління заборонила фіксувати слідчі дії на мобільний телефон, ігноруючи законні вимоги адвоката та затриманого. Водночас патрульні виконували протиправні вказівки інспектора.

Вони відштовхували адвоката під час спроб підійти до свого підзахисного, вибили з його рук телефон, повалили на землю та завдали декілька ударів. Після того правоохоронці надягли на адвоката наручники та доставили до відділу поліції.

Інспекторка відділу дізнання підозрюється у втручанні в діяльність захисника з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 397 КК України), двоє патрульних — у перевищенні влади, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Ще одному інспектору патрульної поліції інкримінуються обидві статті.

Санкції статей передбачають до восьми років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років.