Мінометна міна «виросла» на дереві у лісі. Фото: ДСНС

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Мінометну міну часів Другої світової війни знешкодили у Львівській області.

Небезпечну знахідку знайшли в лісі на відстані 200 м від житлового будинку в селі Грималівка Золочівського району. Міна висіла на дереві. Вчора, 29 грудня, піротехнічна група другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС вилучила та знищила снаряд калібру 82 мм. Про це 30 грудня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У рятувальній службі зазначили, що «міна не виросла на дереві, наче плід, і не висить там з початку війни». Сапери вважають, що снаряд туди повісили «небайдужі громадяни».

Рятувальники просять дотримуватись правил безпеки у разі виявлення вибухонебезпечної знахідки. Такий предмет не варто переносити, розбирати чи кидати у багаття. Про снаряд необхідно терміново повідомити місцеві органи влади або службу порятунку за номером «101».

Нагадаємо, у жовтні в Луганській області виявили схрон із засобами для здійснення диверсій. Схованку з засобами ураження виявили поруч із автотрасою.