Минометная мина «выросла» на дереве в лесу. Фото: ГСЧС

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Минометную мину времен Второй мировой войны обезвредили во Львовской области.

Опасную находку нашли в лесу на расстоянии 200 м от жилого дома в селе Грималовка Золочевского района. Мина висела на дереве. Вчера, 29 декабря, пиротехническая группа второго специального центра быстрого реагирования ГСЧС изъяла и уничтожила снаряд калибра 82 мм. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В спасательной службе отметили, что «мина не выросла на дереве, как плод, и не висит там с начала войны». Саперы считают, что снаряд туда повесили «неравнодушные граждане».

Спасатели просят соблюдать правила безопасности в случае обнаружения взрывоопасной находки. Такой предмет не стоит переносить, разбирать или бросать в костер. О снаряде необходимо срочно сообщить местным органам власти или службе спасения по номеру «101».

Напомним, в октябре в Луганской области обнаружили схрон со средствами для осуществления диверсий. Тайник со средствами поражения обнаружили рядом с автотрассой.