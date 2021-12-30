https://racurs.ua/n165117-pohojee-na-volka-jivotnoe-zametili-na-pecherske-v-kieve-video.html

Ракурс

Волк в Киеве вызвал переполох — животное увидели почти в центре столицы, на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко.

Сейчас продолжаются поиски животного. Об этом заявила представитель научно-исследовательского учреждения, передает «Укринформ».

Мы не можем подтвердить эту информацию (о нахождении волка на территории ботанического сада — ред.), потому что это неизвестно. Сейчас продолжаются поиски животного, — рассказала она.

Отмечается, что это может быть большая собака, а не волк. После того как кинологи поймают животное, они предоставят полную информацию о виде животного.

Напомним, ранее мы сообщали, что приручить волков удалось охотникам в эпоху палеолита — люди не могли переваривать большое количество белка и, вероятно, делились остатками пищи с животными. Прирученные собаки могут защищать от хищников и нападений, нести припасы, тянуть сани и обеспечивать теплом в холодные ночи. Но эти преимущества появляются только после приручения.

Источник: Укринформ