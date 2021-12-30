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Ракурс

Похожее на волка животное заметили на Печерске в Киеве (ВИДЕО)

30 дек 2021, 13:16
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Волк в Киеве вызвал переполох — животное увидели почти в центре столицы, на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко.

Сейчас продолжаются поиски животного. Об этом заявила представитель научно-исследовательского учреждения, передает «Укринформ».

Мы не можем подтвердить эту информацию (о нахождении волка на территории ботанического сада — ред.), потому что это неизвестно. Сейчас продолжаются поиски животного, — рассказала она.

Отмечается, что это может быть большая собака, а не волк. После того как кинологи поймают животное, они предоставят полную информацию о виде животного.


Местонаходжения. Карта: ГуглНапомним, ранее мы сообщали, что приручить волков удалось охотникам в эпоху палеолита — люди не могли переваривать большое количество белка и, вероятно, делились остатками пищи с животными. Прирученные собаки могут защищать от хищников и нападений, нести припасы, тянуть сани и обеспечивать теплом в холодные ночи. Но эти преимущества появляются только после приручения.

Источник: Укринформ

Источник: Ракурс


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