https://racurs.ua/n165116-prizyv-2022-zelenskiy-utverdil-sroki.html

Ракурс

Призыв 2022 утвердил президент Украины Владимир Зеленский. В следующем году проведение призывов на срочную военную службу состоится с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Увольнение в запас военнослужащих, прошедших срок военной службы, также предусмотрено провести в апреле—июне и октябре—декабре. Об этом сообщает Офис президента.

Призывные комиссии начнут работать с 1 апреля и 1 октября 2022 года, а подготовительные мероприятия запланированы на месяц раньше.

Военных, которые проходят срочную службу в Вооруженных Силах Украины (ВСУ), привлекают к комплектованию арсеналов, баз, складов, центров хранения боезапаса и на должности, связанные с обеспечением жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации. (Кроме тех, что в Донецкой и Луганской областях).

Не будут подлежать призыву студенты — им предоставляется отсрочка на весь период обучения. Отсрочка от призыва также предоставляется украинцам, которые проходят военное обучение по программе подготовки офицеров запаса, по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Напомним, ранее мы сообщали, что призыв 2021 года обернулся неожиданным количеством отказов от службы. Более 85% призывников в Ивано-Франковске не явились для прохождения срочной службы.