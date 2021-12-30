Бой Александр Усик-Энтони Джошуа. Фото: xsport.ua

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Ракурс

Бой Александр Усик — Энтони Джошуа признан событием 2021 года в боксе.

Поединок украинца с британцем обошел такие бои, как Сауль Альварес — Билли Джо Сондерс, Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер 3, Сауль Альварес — Калеб Плант и Теренс Кроуфорд — Шон Портер. Соответствующий рейтинг составило авторитетное американское издание The Ring.

В том поединке Усик и Джошуа боролись за титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Украинский спортсмен сумел победить титулованного соперника, став чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ожидается, что бойцы проведут реванш, потому что в контракте был прописан соответствующий пункт. Ожидается, что второй бой состоится весной 2022 года.

Напомним, результаты социологического опроса свидетельствуют, что граждане Украины считают, что крупнейшим достижением 2021 года стала победа боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

Источник: The Ring