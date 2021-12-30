Бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа. Фото: xsport.ua

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Ракурс

Бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа визнано подією 2021 року в боксі.

Поєдинок українця з британцем обійшов такі бої, як Сауль Альварес — Біллі Джо Сондерс, Тайсон Ф’юрі — Деонтей Вайлдер 3, Сауль Альварес — Калеб Плант та Теренс Кроуфорд — Шон Портер. Відповідний рейтинг склало авторитетне американське видання The Ring.

У тому поєдинку Усик та Джошуа боролися за титули Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської організації (WBO) та Міжнародної боксерської федерації (IBF). Український спортсмен зумів перемогти титулованого суперника, ставши чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Очікується, що бійці проведуть реванш, бо в контракті був прописаний відповідний пункт. Очікується, що другий бій відбудеться навесні 2022 року.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування свідчать, що громадяни України вважають, що найбільшим досягненням 2021 року стала перемога боксера Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа.

Джерело: The Ring