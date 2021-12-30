В ОАСК оскаржили постанову про закупівлю нових кисневих станцій на мільярд гривень

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Нову закупівлю кисневих станцій Кабміном просять визнати протиправною.

До Окружного адінстративного суду Києва (ОАСК) надійшов позов щодо постанови уряду від 24 листопада 2021 року № 1243 «Деякі питання здійснення централізованих закупівель кисневих станцій».

Позов та заява про його забезпечення до Кабінету міністрів і Державної регуляторної служби України зареєстровані канцелярією суду, повідомила 30 грудня прес-служба ОАСК.

На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Конституції України та закону «Про Кабінет міністрів України».

Серед вимог заяви про забезпечення позову — заборонити Державній казначейській службі України здійснювати списання коштів, які можуть знаходитись на рахунках Міністерства охорони здоров’я і ДП «Медичні закупівлі», на виконання згаданої постанови.

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Президент Володимир Зеленський у листопаді підписав закон, який передбачає виділення додаткових 800 млн на обладнання опорних лікарень кисневими станціями.

Відповідно Кабінет міністрів 24 листопада ухвалив постанову, яка передбачає закупівлю та забезпечення опорних закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19, кисневими станціями.

Прийняття постанови в уряді пояснювали необхідністю збільшення спроможностей лікарень надавати стаціонарну медичну допомогу пацієнтам із COVID-19.

Киснева станція — це власна система генерації лікарнею кисню з навколишнього повітря, яка подає кисень під високим тиском по усій лікарні через централізовану систему трубопроводів від єдиного генератора. Вона потребує точку включення до електромережі необхідної потужності та забезпечує кисневу незалежність лікарні.

Встановлення кисневих станцій є також доцільним і в тих лікарнях, де наявні інші джерела кисню, такі як кисневі балони або кріогенні газифікатори. Лікарня із власною станцією має альтернативне джерело кисню та не залежить від постачанням рідкого та газоподібного кисню.