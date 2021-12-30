В ОАСК обжаловали постановление Кабмина о закупке кислородных станций на 800 млн грн

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Новую закупку кислородных станций Кабмином просят признать противоправной.

В Окружной адинстративный суд Киева (ОАСК) поступил иск относительно постановления правительства от 24 ноября 2021 года № 1243 «Некоторые вопросы осуществления централизованных закупок кислородных станций».

Иск и заявление о его обеспечении к Кабинету министров и Государственной регуляторной службуеУкраины зарегистрированы канцелярией суда, сообщила 30 декабря пресс-служба ОАСК.

По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Конституции Украины и закона «О Кабинете министров Украины».

Среди требований есть и заявление об обеспечении иска — запретить Государственной казначейской службе Украины осуществлять списание средств, которые могут находиться на счетах Министерства здравоохранения и ГП «Медицинские закупки», на выполнение упомянутого постановления.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу и наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Президент Владимир Зеленский в ноябре подписал закон, предусматривающий выделение дополнительных 800 млн на оборудование опорных больниц кислородными станциями.

Кабинет министров 24 ноября принял постановление, предусматривающее закупку и обеспечение опорных заведений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, кислородными станциями.

Принятие постановления в правительстве объясняли необходимостью увеличения способностей больниц оказывать стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

Кислородная станция — это собственная система генерации больницей кислорода из окружающего воздуха, подающая кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов от единого генератора. Она нуждается в точке включения в электросеть необходимой мощности и обеспечивает кислородную независимость больницы.

Установка кислородных станций также целесообразна и в тех больницах, где имеются другие источники кислорода, такие как кислородные баллоны или криогенные газификаторы. Больница с собственной станцией имеет альтернативный источник кислорода и не зависит от поставок жидкого и газообразного кислорода.