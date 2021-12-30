Призов. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165116-pryzov-2022-zelenskyy-zatverdyv-terminy.html

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Призов 2022 року затвердив президент України Володимир Зеленський. Наступного року проведення призовів на строкову військову службу відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, також передбачено провести у квітні — червні та жовтні — грудні. Про це повідомляє Офіс президента.

Призовні комісії розпочнуть роботу з 1 квітня та 1 жовтня 2022 року, а підготовчі заходи заплановано розпочати на місяць раніше цих дат.

Військових, які проходять строкову службу в Збройних Силах України (ЗСУ), залучають до комплектування арсеналів, баз, складів, центрів зберігання боєзапасу та на посади, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових частин у пунктах постійної дислокації (крім тих, які дислокуються в Донецькій та Луганській областях).

Не підлягатимуть призову студенти — їм надається відстрочка на весь період навчання. Відстрочка від призову також надається українцям, які проходять військовий вишкіл за програмою підготовки офіцерів запасу, за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що призов 2021 року обернувся несподіванкою кількістю відмов від служби. Понад 85% призовників в Івано-Франківську не з’явилися для проходження строкової служби.