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Ракурс
Вовк. Фото: istock

Схожу на вовка тварину помітили на Печерську в Києві (ВІДЕО)

30 гру 2021, 13:16
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Вовк у Києві спричинив переполох — тварину побачили майже в центрі столиці, на території Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка.

Наразі тривають пошуки тварини. Про це заявила представниця науково-дослідної установи, передає «Укрінформ».

Ми не можемо підтвердити цю інформацію (щодо перебування вовка на території ботанічного саду — ред.), бо це ще невідомо. Наразі тривають пошуки тварини, — розповіла вона.

Наголошується, що це може бути велика собака, а не вовк. Після того, як кінологи зловлять тварину, вони нададуть повну інформацію щодо виду тварини.

Місцезнаходження. Карта: Гугл


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що приручити вовків вдалося мисливцям в епоху палеоліту — люди не могли перетравлювати велику кількість білка і, ймовірно, ділилися залишками їжі з тваринами. Приручені собаки можуть захищати від хижаків і нападів, нести припаси, тягти сани та забезпечувати теплом у холодні ночі. Але ці переваги з’являються тільки після приручення.

Джерело: Укрінформ

Джерело: Ракурс


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