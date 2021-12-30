https://racurs.ua/ua/n165120-zelenskyy-vidpoviv-na-petyciyi-pro-skasuvannya-prymusovoyi-vakcynaciyi.html

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Примусова вакцинація від коронавірусу налякала українців — вони вимагали розглянути відповідну петицію від президента Володимира Зеленського.

Зеленський відповів на дві петиції про скасування нібито примусової вакцинації від коронавірусу. Відповідну інформацію опубліковано на сайті президента.

По 25 тис. підписів необхідних для розгляду президентом набрали дві петиції — № 22/123600-еп від Дмитра Зінькевича та № 22/123656-еп від Юрія Арахамейка.

Перший автор вимагав скасувати обов’язкову вакцинацію для деяких професій та заборонити використання «прострочених вакцин». Другий — називав коронавірус «фейковою хворобою», вимагаючи скасувати вакцинацію, масковий режим та карантин.

Відповіді Зеленського на обидві петиції практично ідентичні — у них наголошується, що в Конституції закріплено обов’язок громадян не тільки піклуватися про своє здоров’я та здоров’я своїх дітей, а й не шкодити здоров’ю оточуючих. Також закріплено обов’язок проходити медогляди та робити щеплення в передбачених законом випадках.

Президент додав, що законом про захист населення від інфекційних хвороб передбачено можливість запровадження карантину та обов’язкової вакцинації при загрозі масового поширення особливо небезпечних інфекцій.

Зеленський також пообіцяв звернутися до Кабміну з проханням перевірити, чи використовувалися прострочені вакцини, та вжити заходів, якщо таке траплялося.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський розгляне дві петиції про скасування обов’язкової вакцинації та карантину.