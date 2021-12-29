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Ракурс
Зеленская. Фото: УП

Елена Зеленская отыскала скумбрию по 8 грн (ВИДЕО)

29 дек 2021, 15:20
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Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, рассказала, что покупает килограмм мороженой скумбрии за 8 грн.

Впоследствии она заявила, что оговорилась, а на самом деле скумбрия в десять раз дороже. Такое заявление она опубликовала на своей странице в Instagram.

Пост Зеленской. Скриншот: InstagramТо есть эта рыба, по ее словам, стоит 8 грн за 100 граммов, а не за килограмм.


Напомним, ранее мы сообщали, что Николай Тищенко, скандальный нардеп от «Слуги народа», недавно опозорился из-за незнания цен на продукты в Киеве. Тищенко озвучил цену продуктов, которые он обычно покупает на Бессарабском рынке в центре Киева. Нардеп заявил, что покупает гречку за 12 грн, а сало — за 50 грн. Депутат также рассказал, что «последний раз покупал говядину по цене от 50 до 70 грн за килограмм».

Источник: Ракурс


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