Зеленська. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165070-olena-zelenska-vidshukala-skumbriu-po-8-grn-video.html

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Олена Зеленська, дружина президента Володимира Зеленського, розповіла, що купує кілограм мороженої скумбрії за 8 грн.

Згодом вона заявила, що обмовилась, а насправді скумбрія вдесятеро дорожча. Таку заяву вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Тобто ця риба, за її словами, коштує 8 грн за 100 грамів, а не за кілограм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Микола Тищенко, скандальний нардеп від «Слуги народу», нещодавно зганьбився через незнання цін на продукти в Києві. Тищенко озвучив ціну продуктів, які він зазвичай купує на Бессарабському ринку в центрі Києва. Нардеп заявив, що купує гречку за 12 грн, а сало — за 50 грн. Депутат також розповів, що «останній раз купував яловичину за ціною від 50 до 70 грн за кілограм».