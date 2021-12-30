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Госдолг Украины увеличился в конце года. Фото: agropolit.com

Госдолг Украины увеличился в конце года — Минфинансов озвучило сумму

30 дек 2021, 13:57
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Государственный и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2021 года вырос на почти 120 млрд грн, или 1,5 млрд долл. в долларовом эквиваленте.

Сейчас он составляет почти 2,56 трлн грн, или 94,15 млрд долл. в эквиваленте. В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,52 млрд долл. Об этом сообщают УНН со ссылкой на данные Министерства финансов.

Отмечается, что на начало декабря государственный и гарантированный государством внешний долг достиг 1 496,27 млрд грн или 55,06 млрд долл. А государственный и гарантированный государством внутренний долг составляет 1 062,26 млрд грн или 39,09 млрд долл.

В Минфине отметили, что до конца 2021 года Украина должна заплатить почти 86 млрд грн по своему государственному и гарантированному государством долгу. Всего за этот год выплаты по госдолгу составят 593,89 млрд грн.

Чиновники также спрогнозировали, сколько Украина должна потратить на обслуживание госдолга до 2046 года. Оказалось, что в 2022 году на обслуживание государственного долга по действующим соглашениям придется выплатить 456,4 млрд грн. Наибольшие расходы ожидают в третьем квартале — 139,15 млрд грн. В министерстве подсчитали, что к 2046 году ежегодно размер выплат Украины по государственному долгу будет уменьшаться.

Госдолг Украины увеличился в конце года. Инфографика: Слово и дело


Напомним, немецкие чиновники давят на власть Владимира Зеленского за мюнхенскую компанию, которая требует от Национального банка Украины возврат сомнительного долга времен 1990-х годов. НБУ не видит оснований для выплат десятков миллионов евро.

Источник: УНН

Источник: Ракурс


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