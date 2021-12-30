Госдолг Украины увеличился в конце года. Фото: agropolit.com

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Государственный и гарантированный государством долг Украины в ноябре 2021 года вырос на почти 120 млрд грн, или 1,5 млрд долл. в долларовом эквиваленте.

Сейчас он составляет почти 2,56 трлн грн, или 94,15 млрд долл. в эквиваленте. В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,52 млрд долл. Об этом сообщают УНН со ссылкой на данные Министерства финансов.

Отмечается, что на начало декабря государственный и гарантированный государством внешний долг достиг 1 496,27 млрд грн или 55,06 млрд долл. А государственный и гарантированный государством внутренний долг составляет 1 062,26 млрд грн или 39,09 млрд долл.

В Минфине отметили, что до конца 2021 года Украина должна заплатить почти 86 млрд грн по своему государственному и гарантированному государством долгу. Всего за этот год выплаты по госдолгу составят 593,89 млрд грн.

Чиновники также спрогнозировали, сколько Украина должна потратить на обслуживание госдолга до 2046 года. Оказалось, что в 2022 году на обслуживание государственного долга по действующим соглашениям придется выплатить 456,4 млрд грн. Наибольшие расходы ожидают в третьем квартале — 139,15 млрд грн. В министерстве подсчитали, что к 2046 году ежегодно размер выплат Украины по государственному долгу будет уменьшаться.

Напомним, немецкие чиновники давят на власть Владимира Зеленского за мюнхенскую компанию, которая требует от Национального банка Украины возврат сомнительного долга времен 1990-х годов. НБУ не видит оснований для выплат десятков миллионов евро.

Источник: УНН