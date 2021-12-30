МИД накануне праздников обновил условия въезда в Европу

https://racurs.ua/n165123-kanikuly-v-evrope-mid-nakanune-prazdnikov-obnovil-usloviya-vezda-turistov.html

Ракурс

Правила въезда в европейские страны часто меняются из-за нового штамма коронавируса «Омикрон».

Перед поездкой в ​​ту или иную страну Министерство иностранных дел советует ознакомиться с информацией на интерактивной карте МИД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также эксперты советуют отложить туристические поездки за границу до стабилизации ситуации. По состоянию на 28 декабря в Украине выявлено пять новых случаев заболевания штаммом «Омикрон».

Напомним, за год в Евросоюзе вакцинировали более 78% взрослого населения. До последнего времени в ЕС были одобрены для использования четыре вакцины против COVID-19 — Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

20 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам на внеочередном заседании рекомендовало использовать на территории ЕС американскую вакцину против коронавируса компании Novavax. Поставки этой вакцины стартуют уже в начале 2022 года.