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Захарова. Фото: РИА

МИД РФ пугает украинцев «расстрелом из оружия НАТО» (ВИДЕО)

30 дек 2021, 14:13
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Мария Захарова, пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел (МИД), выступила с обвинениями в адрес Украины и государств-партнеров.

Она назвала украинского президента Владимира Зеленского «угрозой для Украины», и добавила, что «Киев будет расстреливать украинцев из оружия НАТО». Такое заявление она сделала на брифинге, передает РИА «Новости».

Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой как Киеву, так и другим государствам Европы, в том числе и в контексте сохранения демократических принципов и основ, — заявила она.

Представительница внешнеполитического ведомства добавила, что нужно спросить у стран НАТО, «понимают ли они, что с их оружием и помощью киевский режим будет расстреливать мирное население Украины».


Напомним, ранее мы сообщали, что вступление Украины в НАТО якобы «создает неприемлемые угрозы безопасности» Москвы из-за возможного появления у границ России ракетных комплексов.

Источник: РИА Новости

Источник: Ракурс


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