Зеленский назначил директора ГБР

Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n165185-zelenskiy-naznachil-direktora-gbr.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, назначил исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева директором этого ведомства.

Об этом говорится в президентском указе № 691/2021 от 31 декабря, обнародованном на сайте Офиса президента.

Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет, — отмечается в указе.

Исполняющим обязанности главы ГБР Сухачев стал в сентябре 2020 года. До этого он занимал должность заместителя директора ГБР.

30 декабря стало известно, что конкурсная комиссия по отбору главы ГБР объявила победителя конкурса — пять из шести членов комиссии проголосовали за внесение представления президенту о назначении Сухачева новым директором ГБР.