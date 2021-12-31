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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

Зеленский назначил директора ГБР

31 дек 2021, 20:57
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Владимир Зеленский, президент Украины, назначил исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексея Сухачева директором этого ведомства.

Об этом говорится в президентском указе № 691/2021 от 31 декабря, обнародованном на сайте Офиса президента.

Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет, — отмечается в указе.

Исполняющим обязанности главы ГБР Сухачев стал в сентябре 2020 года. До этого он занимал должность заместителя директора ГБР.


30 декабря стало известно, что конкурсная комиссия по отбору главы ГБР объявила победителя конкурса — пять из шести членов комиссии проголосовали за внесение представления президенту о назначении Сухачева новым директором ГБР.

Олексій Сухачов, фото: ДБР

Источник: Ракурс


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