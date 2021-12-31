Германия останавливает три из шести АЭС

Германия останавливает атомные электростанции, фото: Axel Hindemith

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Германия сегодня, 31 декабря, останавливает три из шести своих атомных электростанций.

Остальные планируют закрыть в 2022 году, сообщает агентство Associated Press.

Три останавливающихся реактора были впервые введены в действие в середине 1980-х годов:

электростанция Брокдорф, расположенная примерно в 40 км северо-западнее Гамбурга на реке Эльбе. Она стала особым центром антиядерных протестов, разогретых Чернобыльской катастрофой 1986 года;

АЭС Гронде, расположенная примерно в 40 км к югу от Ганновера;

АЭС Гундремминген, расположенная в 80 км к западу от Мюнхена.

Вместе они снабжали электроэнергией миллионы немецких домохозяйств на протяжении почти четырех десятилетий.

Решение о постепенном прекращении ядерной энергетики и переходе от ископаемого топлива к возобновляемой энергии было принято еще правительством Герхарда Шредера в 2002 году.

Его преемница Ангела Меркель отменила свое решение продлить срок эксплуатации немецких атомных станций после катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011 году и установила 2022 года как последний срок для их закрытия.

В Германии звучали призывы пересмотреть решение о прекращении использования ядерной энергии, поскольку уже действующие электростанции помогут Германии достичь климатических целей сокращения выбросов парниковых газов.

В то же время, в правительстве Германии уверяют, что вывод из эксплуатации всех атомных станций в 2022 году, а затем постепенное прекращение использования угля до 2030 года не повлияет на энергетическую безопасность страны или ее цель сделать крупнейшую экономику Европы «климатически нейтральной» до 2045 года. Достичь этого планируют путем увеличения использования возобновляемой энергии.

Источник: Associated Press