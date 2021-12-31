Німеччина зупиняє три з шести АЕС

Німеччина зупиняє атомні електростанції, фото: Axel Hindemith

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Німеччина сьогодні, 31 грудня, зупиняє три з шести своїх атомних електростанцій.

Решту планують закрити у 2022 році, повідомляє агентство Associated Press.

Три реактори, які зупиняються, були вперше введені в дію в середині 1980-х років:

електростанція Брокдорф, яка розташована приблизно за 40 км на північний захід від Гамбурга на річці Ельбі. Вона стала особливим центром антиядерних протестів, які були розпалені Чорнобильською катастрофою 1986 року;

АЕС Гронде, яка розташована приблизно за 40 км на південь від Ганновера;

АЕС Гундреммінген, яка розташована за 80 км на захід від Мюнхена.

Разом вони забезпечували електроенергією мільйони німецьких домогосподарств протягом майже чотирьох десятиліть.

Рішення про поступове припинення ядерної енергетики та перехід від викопного палива до відновлюваної енергії було прийняте ще урядом Герхарда Шредера у 2002 році.

Його наступниця Ангела Меркель скасувала своє рішення продовжити термін експлуатації німецьких атомних станцій після катастрофи на Фукусімі в Японії в 2011 році і встановила 2022 рік як останній термін для їх закриття.

У Німеччині лунали заклики переглянути рішення про припинення використання ядерної енергії, оскільки вже діючі електростанції допоможуть Німеччині досягти кліматичних цілей щодо скорочення викидів парникових газів.

Водночас в уряді Німеччини запевняють, що виведення з експлуатації всіх атомних станцій у 2022 році, а потім поступове припинення використання вугілля до 2030 року не вплине на енергетичну безпеку країни або її мету зробити найбільшу економіку Європи «кліматично нейтральною» до 2045 року. Досягти цього планують шляхом збільшення використання відновлюваної енергії.

Джерело: Associated Press