Кабмін обмежив ціни на газ для виробників хліба, курятини та олії, фото:

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Уряд обмежив ціну природного газу для виробників продуктів харчування, які мають істотну соціальну значущість (борошна та хліба, молока, курятини, а також соняшникової олії).

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті Кабміну урядовій постанові № 1435 від 30 грудня, котра вносить зміни до «карантинної» постанови № 1236 від 9 грудня 2020 року.

Постановою № 1435 передбачено, що на період дії карантину, але не довше ніж до 30 квітня 2022 року, граничний рівень постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) до ціни природного газу власного видобутку (без врахування рентних платежів) для виробників цієї продукції становитиме на рівні не більше 24%.

Крім того, торговельна надбавка за постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вказаних суб'єктів господарювання встановлюється на рівні не вище 1%.

Водночас також запроваджуються обмеження націнки на житньо-пшеничний хліб та батон — на рівні 10% оптово-відпускної ціни.

Ще однією постановою — № 1433 — Кабмін зобов’язав приватні газовидобувні компанії продавати 20% обсягів газу власного видобутку на товарній біржі «Українська енергетична біржа».

В документі вказано, що цей об'єм газу має постачатися «для реалізації обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

В Асоціації газовидобувних компаній України вже розкритикували ці нововведення, заявивши, що вони є незаконними та суперечать чинному законодавству.

В організації стверджують, що ці постанови уряду матимуть «катастрофічні наслідки для енергетичного сектору України», зокрема — призведуть до скорочення інвестицій у видобуток газу.

Державне регулювання ціни на видобутий газ — це абсолютно неринковий механізм, через який, без перебільшення, ми можемо втратити власний газовидобуток, — наголошується в заяві організації.

