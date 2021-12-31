Кабмин ограничил цены на газ для производителей хлеба, курятины и растительного масла, фото:

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Правительство ограничило цену природного газа для производителей продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость (муки и хлеба, молока, курятины, а также подсолнечного масла).

Об этом говорится в обнародованном на сайте Кабмина правительственном постановлении № 1435 от 30 декабря, которое вносит изменения в «карантинное» постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года.

Постановлением № 1435 предусмотрено, что на период действия карантина, но не дольше чем до 30 апреля 2022 года, предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки (поставительского вознаграждения) к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) для производителей этой продукции будет составлять не больше 24%.

Кроме того, торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей указанных хозяйствующих субъектов устанавливается на уровне не выше 1%.

В то же время вводятся ограничения наценки на ржано-пшеничный хлеб и батон — на уровне 10% оптово-отпускной цены.

Еще одним постановлением — № 1433 — Кабмин обязал частные газодобывающие компании продавать 20% объемов газа собственной добычи на товарной бирже «Украинская энергетическая биржа».

В документе указано, что этот объем газа должен поставляться «для реализации ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

В Ассоциации газодобывающих компаний Украины уже раскритиковали эти нововведения, заявив, что они незаконны и противоречат действующему законодательству.

В организации утверждают, что эти постановления правительства будут иметь «катастрофические последствия для энергетического сектора Украины», в частности приведут к сокращению инвестиций в добычу газа.

Государственное регулирование цены на добываемый газ — это абсолютно нерыночный механизм, из-за которого, без преувеличения, мы можем потерять собственную газодобычу, — подчеркивается в заявлении.

